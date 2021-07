Кари се развежда с Тузара в новия "Сексът и градът"

Любовта отново ще е основна тема на разговор между Кари Брадшоу и приятелките й в Манхатън. Това стана ясно, след като част от сценария за продължението на „Сексът и градът“ изтече онлайн. Героинята, изиграна от Сара Джесика Паркър, отново ще тества точността на стрелите на Купидон. След като искрата между нея и Тузара последно отново пламна във втория филм под щампата на „Сексът и градът“, двамата този път ще са в процес на развод.



Според информация на сайта Just Jared, който разполага с изтеклите реплики от продължението на оборотния сериал – And Just Like That, връзката им вече се е изчерпала, като в новите епизоди Кари и Тузара ще влязат в остър сблъсък за подялбата на финансите и имотите.



Освен да разтрогне така чакания брак, модната икона за няколко поколения жени ще е заета със записването на подкаст. А до нея отново ще бъдат Миранда и Шарлът. Все още не е ясно обаче как ще бъде обяснено отсъствието на Саманта, пише "Монитор".