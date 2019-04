Касабие и Ни Ло в спор за топ инфуенсъри

Първата церемонията по връчването на награди Influencer Of The Year ще се случи у нас. Събитието е планирано за 9 май в Централен Военен клуб в София.



Организаторите ще връчат 12 статуетки на най-известните инфуенсъри у нас, като сред номинираните се нареждат имената на Енджи Касабие, Емил Конрад, Благой Георгиев, Николета Лозанова и много други. Първите, които ще попаднат в различните категории ще бъдат обявени на самото парти, а оттам нататък ще може да се гласува за тях в срок до 30 април.

Influencer Of The Year ще даде старт и на най-мащабния моден проект на Балканите - The Fashion Ministry. Това е първият моден хъб, който ще предложи затворен цикъл от няколко проекта - ивент и маркетинг агенция, телевизионен канал, радио и цялостен talent management.