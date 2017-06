Днес е световната премиера на четвъртия студиен албум на популярната поп изпълнителка Katy Perry.



Изданието е озаглавено “Witness” и включва 15 нови песни.

“Witness” отразява промените в живота на Katy и света около нея и съдържа песни, които са едновременно предизвикателство и вдъхновение.

Katy е сред авторите на всички парчета в албума и е негов продуцент в колаборация с дългогодишния си сътрудник Max Martin.





Пилотният сингъл от албума “Chained To The Rhythm” е с участието на внука на легендарния Bob Marley – Skip Marley. Парчето дебютира през февруари, 2017 г. и седмица след премиерата си постигна рекордни резултати.



Във Великобритания “Chained to the Rhythm” оглави еърплей класациите и се превърна в най-големия хит за последната година.

Сингълът се нареди под #1 и в Ирландия, Австралия, Германия, Италия, Финландия, Испания, Дания, Полша и Япония. Лирик видеото към него е гледано над 72 млн. пъти в официалния канал на Katy във Vevo, а официалното видео има близо 273 млн. гледания.

Третият сингъл от “Witness” е парчето “Swish Swish” с участието на рап иконата Nicki Minaj, а днес дебютира и едноименния нов сингъл “Witness”.