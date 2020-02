Кейт и Принц Уилям показаха рядък жест на близост

Принц Уилям и Кейт Мидълтън не престават да радват феновете си с последните си съвместни разходки. Съпрузите посетиха и светското събитие – наградите БАФТА, които се проведоха в неделя в Роял Албърт Хол в Лондон. Там двамата се посмяха на шегата на Марго Роби, която излезе на сцената да получи наградата на Брад Пит за участието му в „Имало едно време в Холивуд“.



Тогава актрисата обясни, че Пит е решил да кръсти отличието си Хари (на принц Хари), защото се вълнува да го отнесе в САЩ. Тогава всички забелязаха, че Кейт се съобрази с изискването на звездното събитие за „устойчива мода и облече вече носена рокля. Изборът ѝ попадна на рокля на Александър Макуин, с която тя се появи в Малайзия през 2012 г.



В друга тяхна съвместна поява Уилям и Кейт посетиха поданиците на Уелс. Херцогинята бе избрала романтичен тоалет в черни и червени тонове с шал на сърца. Херцозите на Кеймбридж посетиха курорта Mumbles в Южен Уелс, където се срещнаха с командващи на местната спасителна станция, а след това се насладиха и на почивка в заведение, където похапнаха сладолед и други сладки изкушения. Принц Уилям се обяви за „фен на шоколада“.



Именно по време на това тяхно излизане, в месеца на любовта, Кейт показа и рядка близост към принц Уилям като постави ръка на рамото на британския престолонаследник.

Kate Middleton puts a loving hand on Prince William’s shoulder in a rare display of public affection pic.twitter.com/4bmXA1hjeX