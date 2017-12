Кейт Мидълтън отново зашемети със стил и отлична форма. Бременната херцогиня на Кеймбридж бе специален гост на Британската тенис асоциация и по случая тя се включи с игра на корта.

Красавицата изигра мач с няколко деца и демонстрира чудесно умения в спорта. Разбира, се Кейт беше облечена подобаващо в стилен спортен екип и както винаги, визията й бе завършена от блестящата й усмивка. Дворецът Кенсингтън публикува и видеоклип в социалните мрежи, за да докаже невероятната форма на любимата ни Кейт.

On Court 4 The Duchess gets involved in a @wearecoachcore training session, which is being delivered by Coach Core apprentices. pic.twitter.com/98s9mdwUgp