Феновете на Елвис Пресли ще бъдат изненадани – знаменитата му песен „The Wonder of You“ е с нова видео визуализация, в която участва неподражаемата Кейт Мос.



През октомври излезе посмъртно албумът на Елсви Пресли „The Wonder of You“, който събира песни на музиканта, изпълнени съвеместно с Кралския филхармонияен оркестър.

Появи се и официалното видео към основната композиция в албума. То е черно-бяло и главната роля в него изпълнява британския модел Кейт Мос. Оригиналната „вокалистка“ е облечена в символичен кожен гащеризон.



Оказва се, че самата Кейт е предана фенка на Елвис и била щастлива от шанса да участва в този проект.