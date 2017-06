Да оцелее в планината на 3000 метра височина при температури, спадащи до 38 градуса под нулата, е сред факторите, тествали издръжливостта на Кейт Уинслет по време на снимките на новия й филм The Mountain Between Us.



В лентата, чиято световна премиера е заложена за 6 октомври тази година, звездата си партнира с Идрис Елба, а сюжетът позиционира героите им във високите части на Британска Колумбия след самолетна катастрофа.

Двамата трябва да преодолеят личните си дрязги с една-единствена цел – да оцелеят.

„Снимахме в езеро – героинята ми трябваше да падне в него. А водата беше ледена. Върнах се 20 години назад, когато снимахме „Титаник”. Казах им, че няма с какво да ме уплашат”, обясни пред медии Уинслет в началото на седмицата.

„Бяхме се разбрали да направим само един дубъл, но тя искаше всичко да е перфектно, затова влезе няколко пъти в мразовитата вода. Направи забележка, че сме я сгряли прекалено и това ще личи на камерата. Искаше всичко да е автентично. В същото време се грижеше за доброто здраве на всички ни – раздаваше топли дрехи и дори супа, за да можем да се сгреем в екстремните условия”, добавиха от екипа на продукцията.

За да се подготви за ролята, Уинслет призна, че е потърсила съвета на екранната си половинка от „Титаник” - Леонардо ди Каприо.

„Каза ми, че съм луда да се подлагам на тези сурови условия. Той преживя същото, когато засне „Завръщането”. От сета му пращах снимки как съм се заровила в снега и замръзвам, а той ми отвръщаше с разтревожени емотикони”, спомня си с усмивка още 41-годишната Уинслет.