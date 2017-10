Кейт Уинслет ще получи приз за цялостен принос в киното по време на ежегодните Холивудски филмови награди.



Церемонията по раздаването на отличията ще се проведе на 5 ноември в Бевърли Хилс, а в ролята на водещ отново ще влезе комикът Джеймс Кордън. Освен звездата от „Читателят“ със същата титла ще се окичи и актьорът Джейк Джиленхол.

Сред последните заглавия във филмографията на Уинслет попада драмата The Mountain Between Us. Като най-голямо предизвикателство по време на снимките актрисата определя суровите метеорологични условия.

„Снимахме в езеро – героинята ми трябваше да падне в него. А водата беше ледена. Върнах се 20 години назад, когато снимахме „Титаник”. Казах им, че няма с какво да ме уплашат”, намигна наскоро 42-годишната звезда.

В лентата тя си партнира с носителя на „Златен глобус“ Идрис Елба, а сюжетът ги позиционира във високите части на Британска Колумбия след самолетна катастрофа. За да се подготви за суровите условия, Уинслет призна, че е потърсила съвета на екранната си половинка от „Титаник” - Леонардо ди Каприо.

„Каза ми, че съм луда да се подлагам на тези сурови условия. Той преживя същото, когато засне „Завръщането”. От сета му пращах снимки как съм се заровила в снега и замръзвам, а той ми отвръщаше с разтревожени емотикони”, спомня си с усмивка още актрисата, която не пропуснала да се погрижи за здравето на целия екип на сета на The Mountain Between Us с топли дрехи и супа.