Кендал Дженър с паник атаки след преследване

Може ли да повярвате, че най-скъпоплатеният модел в света не обича да е в центъра на вниманието и всъщност е доста срамежлива? Кендал Дженър е различната сестра в клана Дженър-Кардашиян. Тя е по-непретенциозна, със собствена кариера и категорично отказва личният ѝ живот да е на показ.

Ето защо, изпитва истински ужас от нахалните почитатели. А някои от тях прекрачват границите – преследват я пред дома ѝ и ежедневно ѝ пращат зловещи и заплашителни писма. За разлика от сестрите си Ким, Клоуи, Кайли и Кортни, които обожават да споделят всеки свой миг, Кендал предпочита да го запази за себе си, но той не остава скрит от тези, които са нон-стоп по петите ѝ, пише missbloom.

От дете е такава. Срамежлива и притеснителна. В тийнейджърските си години дори получава тежко акне, което допълнително я кара да се затвори в себе си. Едва по-късно придобива самочувствие, което разбира се, не може да се мери с това на сестрите ѝ. Тревожността и до днес не я напуска. Това се отразява сериозно на психиката ѝ и тя често получава паник атаки – най-вече, когато пътува със самолет.

Макар риалитито Keeping Up with the Kardashians да отразява тяхното ежедневие, Дженър никога не говори за личния си живот. Ето защо, и до днес тя официално се води необвързана, макар да има връзка с баскетболиста Джейсън Брукс.

Не обича и промените. Ето защо, когато баща ѝ Брус Дженър става Кейтлин, тя плаче с месеци, макар вече да подозира неговата мръсна тайна. Как преодолява шока, защо иска да е като Синди Крауфорд и защо не показва гаджетата си от гимназията, четете в новия брой на сп. ОК!