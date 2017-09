Само преди десет години супермоделът Кендъл Дженър е била на 11 години.

Въпреки това следващата седмица тя ще бъде удостоена с отличието Модна икона на десетилетието.

По-малката сестра на Ким Кардашиян ще получи приза, връчван от модния сайт Daily Front Row, на 8 септември по време на Нюйоркската седмица на модата, предава БТА.



Новината за това обаче предизвика остро недоволство в социалните мрежи. Мнозина поставят под въпрос заслугите на модния подиум на младата манекенка и се питат дали успехите ѝ не са плод единствено на маркетинговия нюх на семейство Кардашиян, научи Lifestyle.



Към днешна дата красавицата е сред най-търсените модели в света заедно със сестрите Джиджи и Бела Хадид и сред 15-те най-следвани знаменитости в социалните мрежи - само в Инстаграм последователите ѝ са над 83 милиона.

През 2009 г., преди да започнат изявите ѝ на модния подиум, Кендъл се прочува с участието си в семейното риалити шоу "Keeping Up with the Kardashians".