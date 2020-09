Кендъл Дженър: Признавам го за първи път

Кендъл Дженър разкрива една своя непозната страна. В последния епизод от подкаста „Sibling Rivalry“ на Кейт и Оливър Хъдсън, риалити звездата заяви, че редовно пуши марихуана, която в щата Калифорния е легализирана. Предаването е било записано през януари месец, когато ограниченията заради коронавируса все още не са били в сила.



Кендъл се впусна в играта заедно със сестра си Кортни, която трябваше да отговори на един интересен въпрос. „Ако има човек от семейството ти, който би пропушил марихуана, кой би бил той?“, попитаха водещите. Кортни изобщо не се замисли и веднага отговори, че това е по-малката ѝ сестра Кендъл. Моделът се съгласи и призна, че доста често посяга към тревата.



„Досега не съм го казвала. Това е първият път, когато признавам този факт пред света“, допълни звездата. В предаването стана ясно, че Кайли Дженър пък е най-милата сестра от известното семейство. Според Кортни и Кендъл, милионерката изобщо не съди хората и преследва собствените си цели без да се интересува от околните.



Въпреки че Дженър не сподели повече за любовта си към марихуаната, тя не е единствената от семейството, която споделя за използването на наркотици. Ким Кардашян Уест изненада феновете си, когато призна, че е пробвала екстази по време на един от епизодите на шоуто „Keeping up with the Kardashians“. Това се е случило, когато се е омъжила за продуцента Деймън Томас през 2000 година и когато е направила секс записа си през 2003 година.



„Омъжих се, когато бях надрусана. Опитах екстази веднъж и се омъжих. Направих го втори път и сътворих секс касета. Всичко лошо в живота ми се случи заради наркотиците“, казва звездата. Допълва, че заради наркотика устата ѝ е треперела неудържимо. Според източник, всичко това е в миналото и Ким вече не използва наркотици.



Близък до семейството допълва, че Кардашян понякога пие, но по-често се въздържа от подобни пороци.

Източник: Tialoto.bg