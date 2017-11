Проблемите за актьора Кевин Спейси продължават с пълна сила. Неговото участие във филм на Ридли Скот ще бъде напълно изрязано, след като режисьорът реши да го премахне поради обвиненията за сексуален тормоз срещу непълнолетни момчета.

Премиерата на филма "All the Money in the World" е насрочена за 22 декември, а Скот е твърдо решен да я спази, въпреки презаснемането, което трябва да се случи буквално за дни. Спейси ще бъде заместен от легендарния Кристофър Плъмър.

Презаснемането на сцените ще започне съвсем скоро, а според източници на американските медии, другите главни актьори в лентата Марк Уолбърг и Мишел Уилиямс са напълно съгласни с решението на режисьора.

В разстояние на седмица се появиха още множество обвинения за сексуално насилие срещу Спейси. Повечето на момчета на възрас около 15 години. Някои от случаите са отпреди 10 години, а последното обвинение е за случка от 2016 г.

В. "Дейли мейл" съобщи преди няколко дни, че Кевин Спейси е започнал лечение от сексуална зависимост в същата клиника в щата Аризона, САЩ, където се лекува и продуцентът Харви Уайнстийн, също обвинен в сексуален тормоз.

Спейси участва и в трейлъра на "All the Money in the World", който можете да видите тук:



Текст: Woman.bg

