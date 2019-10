Ким и Кание подновиха брачните си обети

Една от най-коментираните светски двойки избра интересен начин да отбележи петата годишнина от сватбата си. Риалити сензацията Ким Кардашиян и рапърът Кание Уест са подновили брачните си обети веднага, след като на бял свят се появи четвъртото им дете – Псалм.



За това стана ясно в последния излъчен епизод на шоуто Keeping Up with the Kardashians, което се върти около живота на прочутата фамилия. Зрителите не успяха да проследят самата церемония, но Ким сподели първата част от обета си. "Ти си моят съпруг. Ти си моят най-добър приятел. Ти си човекът, който вярва най-много в мен и единствената ми истинска любов.“, гласи тя.

Най-известното попълнение от клана Кардашиян сподели още, че напоследък Уест й помага още повече в грижата за наследниците им, тъй като тя се притеснява при появата на всяко ново дете и й е трудно. "Той се зае сериозно със ситуацията и е най-невероятният баща. Играе на всякакви игри с децата и прочие“, обясни звездата. Припомняме, че Ким и Кание си казаха заветното „да“ на 24 май 2014 г.