Риалити звездата Ким Кардашиян отново е в центъра на вниманието, но този път с избора си да се маскира като Мадона за парти за Хелоуин.



Компания на брюнетката й правеше сестра й Кортни, която пък се облече като Майкъл Джексън, пише dariknews.bg. Двете имитираха звездна поява на краля и кралицата на попа през 1991 г. Ким бе неузнаваема с късата си платинено руса перука и бляскава рокля с провокативно деколте.

Очевидно риалити звездата си беше направила труда да намери същите аксесоари като тези на Мадона, коментираха светските хроникьори. Ким Кардашиян бе засечена и на Хелоуин парти в Лос Анджелис, където бе придружена от своя добър приятел Джонатан Чебън.

Kim as Madonna in Bel Air, CA last night pic.twitter.com/Hk3tKdmK9P