Съвсем скоро кланът Кардашиян-Дженър ще се сдобие със собствена анимация.



Според сайта TMZ, майката на семейството Крис Дженър води преговори с The Weinstein Company – едно от най-популярните филмови студиа, което означава, че е възможно те да изгреят в ново шоу. Според близки на реалити звездите пък, в анимацията няма да се снима Кейтлин Дженър, или по-позната като Брус Дженър – олимпийски шампион и

баща на Кендъл и Кайли, който след години терзание реши да смени пола си. Продукцията ще бъде насочена към по-възрастната аудитория.





Междувременно тече 13 сезон на предаването им Keeping Up with the Kardashians, чийто премиерен сезон стартира през октомври 2007 г. Последните няколко епизода проследяват инцидента с Ким Кардашиян, при който маскирани ограбиха апартамента й в Париж, докато тя е затворена в банята. Ким споделя още, че със съпруга й Kanye West се опитват да

имат трето дете, въпреки лекарските препоръки да не го прави.