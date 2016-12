Клиф Ричард ще трябва да кандидатства за място в книгата за рекорди на Гинес като един от най-продуктивните певци.



75-годишният изпълнител обяви, че е готов със сто и първия си албум! Той ще излезе на 11 ноември и ще се казва „Just... Fabulous Rock 'n' Roll“.

„Трудно ми е да повярвам, че кариерата ми продължава толкова дълго време и че все още имам шанса да правя това, което обичам най-много – да записвам в студио“, заяви Клиф Ричард. Новият албум ще включва кавъри на известни рок класики, сред които „Roll Over Beethoven“, „Great Balls of Fire“, „Sweet Little Sixteen“ и собствения му дебютен сингъл „Move It“.