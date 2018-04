Клои Кардашиян чете Библията на бебето

С детски книжки Клои Кардашиян ще възпита у новородената си рожба любовта към религията. За първите четива на малката Тру стана ясно от пост на риалити сензацията в профила ѝ в Инстаграм.



„Всички книги, които нямам търпение да прочета на Тру“, написа тя към снимка на Първите библейски истории на бебето, Първият молитвеник на бебето и Бог да те благослови и сладки сънища.



Припомняме, че 33-годишната красавица посрещна дъщеричката си на бял свят преди дни в болница в Кливланд, пише Монитор. Знаменитата баба Крис Дженър издаде, че така се е казвал нейният дядо и е много щастлива с избора, тъй като по този начин продължава традицията на популярната фамилия да се спира на необичайни имена за наследниците си.

Междувременно Клои избягва да коментира скандала с бащата на детето си – 27-годишният баскетболист Тристан Томпсън, който ѝ изневери в навечерието на раждането, пише slava.bg



„Тя изобщо не се фокусира върху връзката си с Тристан. Най-големият приоритет на Клои е Тристан и Тру да се сближат“, издаде близък до звездата от Keeping Up With the Kardashians пред сп. Us Weekly.