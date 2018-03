Клои Кардашиян разкри пола на бебето

Най-накрая звездата от клана Кардашиян, Клои, обяви публично пола на бебето си. Бъдещата майка очаква момиченце!

Последователите й в Инстаграм отдавна подозираха, че Клои ще роди момиче, заради публикациите си в социалната мрежа през последните месеци. В кадрите преобладават нежните цветове и розовите рози.

Преди да научи, че ще има момиченце, Клои бе убедена, че в утробата си отглежда момче.

Кардашиян сподели официално пола на бебето си в специален епизод на риалити предаването им "Keeping Up With The Kardashians".