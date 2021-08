Кой плаща за скъпите почивки на Ирен Онтева?

Топ моделът ни от близкото минало - Ирен Онтева не спира да обикаля от курорт на курорт това лято. След като започна от родното Черноморие, тя се пренесе на гръцка вълна, като в момента е на любимия остров на богатите - Миконос.

На снимките, които красавицата публикува от екзотичното си пътешествие не се забелязва компанията й, дори и приятелка. "Едва ли е сама, крие спонсора или е в търсене на нов", коментират злите езици. До преди няколко години Онтева се подвизаваше трайно в Монако, където имаше ултра богат любовник. С днешна дата очевидно няма планове да се връща в княжеството, което подсказва, че се е разделила с чужденеца, който я обгрижваше дълги години.

"My Beachwear is Nicer than yours… Mykonos with Love", написа Ирен под последната си снимка в Инстаграм. Кадърът впечатлява с акцент на задните й части, които видимо са перфектни. "Има дупенце като на 20-годишна мацка. Толкова е стегнато и в същото време естествено", дивят се почитателите на блондинката. Въпросът обаче остава, а именно: Кой плаща за скъпата й ваканция в Миконос в разгара на сезона, когато цените там са тройни.