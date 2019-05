Колко пари ще спечели новата плеймейтка?

Мечтите се сбъдват, а Playboy го доказва повече (и по-бързо!) от всеки друг в днешно време. Съвременната история за Пепеляшка не е обикновена художествена измислица на американски продуценти и режисьори. Продуцентската компания DSG Productions, собственост на Христо Сираков, Борис Гълъбов и Любен Дилов-син я превръщат в абсолютна истина, също като добрата фея, която с магическа пръчица преобразява обикновените момичета в истински звезди. Вгледайте се в приказните истории на абсолютно реалните Николета Лозанова, Златка Райкова, Златка Димитрова, Маги Бадер, Нора Недкова и Жанета Осипова, за да се убедите в това.



Златният век на родния Playboy е по-пищен и обещаващ от всякога. Ренесансът на атрактивния конкурс, който сбъдва мечти Playmate Of The Year е в разгара си, а организаторите му от DSG Productions са подготвили невиждани до момента награди. Говори се, че сумата, която ще получи бъдещата победителка надминава всички наградни фондове на конкурса до момента. Тазгодишната носителка на короната се очаква да подкара и чисто нов автомобил. Близки до организаторите споделят, че в момента се водят сериозни преговори за публикуване на фотосесия на победителката в Playboy Америка.



Оказва се, че носителката на титлата Playmate Of The Year 2019 не просто ще сбъдне мечтите си, а ще получи много повече!



Кастингът за конкурса продължава до 05 юни 2019, сряда, а записването за него е по-лесно и от приготвянето на сутрешно кафе. Момичетата, които искат да сбъднат мечтата си и да бъдат следващата Николета Лозанова, могат да го направят като изпратя 5 (пет) свои снимки в цял ръст по бански или бельо (без очила или други аксесоари, които скриват лицата им) на мейл cast.playboy@gmail.com. Кандидатките трябва да са навършили 18 години.