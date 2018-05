Кольо, Даниел и Николай от MasterChef се събраха

Трима от участниците в MasterChef по bTV - Даниел Радойков, Кольо Минчев и Николай Немигенчев създадоха своя марка "Men in the Kitchen" (Мъже в кухнята), под която ще организират кулинарни събития. Първото от тях ще се състои на 20 май от 20:00 часа в ресторант The View в столицата. Готвачите гостуваха в студиото на "Тази събота и неделя", за да споделят със зрителите на bTV повече подробности за концепцията си.



"Основната идея е, че ни събра MasterChef. Ние сме много различни, но ни обединява едно основно нещо - любовта към готвенето. Още преди края на самото състезание решихме да направим нашия бранд, с който да популяризираме това, което сме видели в него", поясни Даниел Радойков. Такава ще е и концепцията на първото им публично събитие - да съчетаят уникалното меню със забавления, игри, демонстрации, предизвикателство, общуваме между хората и красотата на нощна София, за да превърнат храненето в кулинарен празник.

И тримата споделят, че MasterChef изисква силен характер и увереност в това, което правиш, за да успееш да се пребориш със стреса и различията в характерите на състезателите. Те се чувстват като добре сработен часовников механизъм и искат да дадат възможност на всеки да се докосне до тяхната храна, както и те да бъдат близо до любителите на добрия вкус. На 20 май Даниел, Кольо и Николай ще предложат на гостите си уникално меню, което няма да повтарят на следващо събитие. То ще се състои от син речен рак, агнешко, нетрадиционен чийзкейк, сладолед от краставици и много други вкусни изненади. Гостите ще бъдат въвлечени в различни процеси, за да открият страстта си към готвенето и множеството възможности, които то дава.



Кулинарите разкриха пред зрителите на bTV, че освен страстта си към перфектните ястия, те са обединени от зимните спортове и професиите си. Даниел е бизнес консултант към голяма IT компания и използва опита си в организацията на общата инициатива. Кольо успешно развива бизнеса си с износ на традиционни български храни в САЩ, а на Николай предстои първата реализация на енергийни фитнес десерти в ОАЕ. Ангажирани с професиите си и превърнали едно голямо хоби в нов път на възможности, те се радват на подкрепата на своите близки и приятели.