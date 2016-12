Популярната телевизионна водеща Константина Живова влезе в новата си роля на лице на предаването „Днес“ по ТВ Bulgaria ON AIR от началото на месец май. От 2006 година тя започва да се занимава с телевизия, като се явява на интервю за работа в продуцентската компания на Иван и Андрей „Междинна станция“.



През годините е била организатор на телевизионни продукции в БТВ, Нова ТВ, ТВ7. Става популярна като една от водещите в предаване на ТВ7 „Жените говорят“, заедно с Жени Калканджиева, Мая Савова и Катя Евро. Освен пред камера тя работи и зад кадър в екипа на предаването „Всяка Неделя“ на Кеворк Кеворкян по Нова Телевизия. Ина взима участие в някои български филми, като „Под прикритие” сезон 4 по БНТ, „Секс, лъжи и ТВ- 8 дни в седмицата” по ТВ7. Снимала се е в телевизионни реклами за България и света, както и в музикални клипове на някои от известните изпълнители като Орлин Павлов, Вяра Атова, рапърите YoungBByoung. През миналата година издаде и дебютната си книга "Завинаги" и вече работи по нова.



- Ина, как дойде идеята да се присъединиш към предаването "Днес" по ТВ Bulgaria ON AIR и какво ти донесе това ново предизвикателство?



- Получих предложение от Bulgaria ON AIR и съм щастлива, че съм оценена и забелязана. Екипът и телевизията ми харесват. Всеки делник от 9,30 часа се стараем да показваме интересни теми и гости, както и да накараме зрителите да изпият сутрешното си кафе с усмивка. Телевизията винаги е била предизвикателство за мен.



- В последните години се изявяваш като блогър и успешен писател, липсваше ли ти телевизията?



- Телевизията е моя мечта от много малка. Бях си дала двегодишна почивка, но не спрях да развивам нови проекти и идеи. Щастлива съм, че създадох моя успешен видеоблог www.trywithina.com. Книгата „Завинаги“, която написах, за мен е, може би, най-големият успех до момента.



- Кой те откри всъщност за телевизията?



- Отидох на интервю в продуценската къща на Иван и Андрей. Бях стажант известно време и съм щастлива, че започнах от самото начало. В годините научих много. За мен това е най-важното. Истински професионалист си, когато опознаеш професията във всичките й аспекти и етапи.



- На какво те научи тази професия?



- Научи ме на организираност и концентрация. Отне ми обаче личното време... но, това е нормално за всички, които работим тази професия.



- Какви са посланията, които отправя твоето предаване към зрителите и как се чувстваш в ТВ Bulgaria ON AIR?



- В предаването „Днес“ коментираме, темите, които вълнуват хората. Всеки ден се стараем да сме полезни на зрителите, като показваме решения и съвети на различни здравни проблеми. Много известни личности споделят с мен своите истории в специалните звездни минути на предаването. Винаги сме актуални, отразявайки събития, които вълнуват обществото. Стараем се да усмихнем и информираме зрителите.





- Изглеждаш в перфектна физическа форма, какви грижи полагаш за външния си вид?



- Благодаря. От дете съм слаба и винаги съм се опитвала да кача някой друг килограм. Спортувам фитнес, но за съжаление не съм много постоянна, заради дългия ми работен ден.



- Умее ли според теб българката да се грижи за външния си вид?



- Българката е красива жена. Определено смятам, че умее. Всички българки се стараем да следваме тенденциите и да бъдем информирани.



- Каква майка си, Ина? Строга, толерантна, приятелка…?



- Дъщеря ми е голямата ми любов. Старая се да й давам любовта си непрестанно. Не мисля, че съм строга майка. Моята майка беше и моя приятелка, докато растях, с която споделях всичко. Много се надявам да постигна това и в отношенията с дъщеря ми. Доверието е много важно, но и много лесно се губи.



- Какви са мечтите ти свързани с твоето дете?



- Единственото, което ми е важно, е да бъде здрава. Тя е талантливо дете и се вълнува от изкуство. Ще се радвам, когато порасне, да се занимава с изкуство, но не бих я накарала да бъде нещо, което не харесва.



- Къде бягаш от динамиката на ежедневието? Сама или със семейството си, имате ли някое тихо, спокойно островче?



- Трудно ми е да избягам от динамиката. Като цяло аз съм от хората, които обичат високото темпо, но напоследък имам нужда просто да остана сама и да си почивам. С времето започна да ми харесва тишината.



- Кое е най-екстремното нещо, което си правила в живота си досега?



- Ами, не съм екстремист. Нещо по-нестандартно, което съм правила, е заснемането на един музикален клип, в който трябваше да позирам заедно с над 15 плъха... Беше ужасно, те лазеха по цялото ми тяло.



- Участвала си в няколко сериала, какво ти донесе тази авантюра?



- Сериалът „Под прикритие“ ми донесе много. Първо, приятели, колеги и една друга магия. Даде ми емоция, която си прилича, но и се различава. Киното е трудна професия и всички, дръзнали да се занимават с това, са достойни за поздравления.



- Последната ти книга "Завинаги" се превърна в бестселър, работиш ли вече по нова и ако не е тайна, каква ще е тематиката й?



- Това е първата ми книга. Написах я с цялата любов и откритост, която имам. Наистина не очаквах такъв интерес и признателност от читателите. И до днес момичета от цял свят споделят емоциите си след прочитането й. В момента започнах превод на книгата и когато е готова, ще се разпространява онлайн. Имам запитвания за различни държави, в които да бъде отпечатана, и това предстои да се случи. Имам идея за нов роман, но ми е нужно време. Имам вдъхновение, а според мен то е началото, за да започнеш.



- Какви са наблюденията ти, българите започнаха ли повече да четат съвременни български автори?



- Аз чета от дете. Харесва ми. Купувам си книги постоянно и на нощното ми шкафче всеки ден преглеждам и прочитам нещо ново. Щастлива съм, че младите хора четат. Българските автори са добри и заслужават да бъдат оценени.



- За финал, пожелайте нещо на читателите...



- Пожелавам на вас и на читателите ви слънчево и усмихнато лято. Не се страхувайте да мечтаете! Мечтите се сбъдват, когато сме смели!

Източник: slava.bg, сн.: Фейсбук, личен архив