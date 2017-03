Любимата на зрителите приказка и героите ѝ оживяват в игралната адаптация по класическата анимация на Дисни – „Красавицата и Звяра“.



Едно впечатляващо кинематографично събитие, представящо една от най-популярните и обичани приказки, разказвани някога.

„Красавицата и Звяра“ разказва историята на Бел – умна, красива и независима млада жена, попаднала в плен в замъка на Звяра. Въпреки страховете си, тя успява да се сприятели с обитателите на замъка и съвсем скоро започва да осъзнава, че ужасната външност на Звяра всъщност крие истински Принц и доброто му сърце.

Във филма участват: Ема Уотсън в ролята на Бел; Дан Стивънс в ролята на Звяра и на Принца; Люк Еванс – хубавият, но лекомислен селянин, който се бори за ръката на Бел: Гастон; Джош Гад – многострадалният адютант на Гастон: Лафу; Кевин Клайн – бащата на Бел: Морис; Юън Макгрегър – свещникът Люмиер; Стенли Тучи – клавесинът маестро Каденца; Одра Макдоналд – мадам Гардероб; Гугу Мбата-Рау – бърсалката за прах Плумет; Иън МакКелън – часовникът Когсуърт; Ема Томпсън – чайникът миси Потс.

Режисьор е носителят на „Оскар“ Бил Кондън.

Филмът е по едноименната анимация от 1991 г. Алан Менкен (Малката Русалка, Аладин), носител на две награди „Оскар“ (за най-добра оригинална музика и за най-добра песен) за анимационен филм е автор на музиката, която включва както нови записи на ориганалните песни, написани от Менкен и Хауърд Ашман, така и три нови песни, написани от Менкен и Том Райс (Цар Лъв, Евита).

Носителката на пет награди „Грами“ Селин Дион изпълнява изцяло нова оригинална песен към филма – How Does a Moment Last Forever.

"Kрасавицата и Звяра" идва в кината на 17 март на 2D, 3D, IMAX 3D и 4DX, в субтитрирана и дублирана версия (с гласовете на Веси Бонева и Орлин Павлов).