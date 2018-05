Криси Тейгън и Джон Леджънд с втора рожба

Звездната двойка Криси Тейгън и Джон Леджънд посрещнаха на бял свят второто си дете. Бебето е момче, но името му все още не е известно. Щастливата вест бе разпространена от щастливите родители, като само преди дни моделът призна, че няма търпение да роди. Тейгън знаела за бременността си още от 11-ия ден, тъй като се подложила на процедурата ин витро.

Заедно с изпълнителя на All Of Me се притесняват как по-голямата им дъщеря Луна ще приеме новороденото. „Мисля, че тя ще има някои проблеми, защото сега командва цялата къща. Свикнала е да бъде в центъра на всичко, така че ще видим как ще започне да споделя вниманието", разкри наскоро Леджънд.

Още преди да роди сина си, Тейгън пък сподели желанието си да се сдобие и с трета рожба. „Мисля, че искам още едно бебе след това и тогава ще се развихря. После ще изживея 30-те си, без да съм постоянно бременна“, заяви тя.