Хип-хоп изпълнителят Криско продължава да се забавлява по време на екзотичната си екскурзия в Тайланд.

Музикантът публикува снимка от остров Пукет, на която е яхнал... слон, видя ПИК.

Припомняме, че Криско пристигна в азиатската страна, където ще снима клип за един от новите си музикални проекти.



"Cruising down the street in my big slon..", написа изпълнителят, а от кадъра си личи, че изпълнителят се забавлява по време на престоя си в екзотичната държава.





Припомняме, че при последната си екскурзия в Дубай, певецът се забърка в скандал и без малко да бъде арестуван от местната полиция.

Причината се оказала крясъци, силна музика, много алкохол и весели субстанции, които Криско и компанията му използвали по време на парти в хотела.