Кристиан Костов представи "The One"

Кристиан Костов представи видеото към новата си песен на "The One". Новият проект е първият за него на английски след второто място на "Евровизия" с “Beautiful Mess“. "The One" е специален продарък за феновете на младия изпълнител, които той счита за за най-голямото си вдъхновение.



Композицията и текстът са дело на Кристиан, брат му Даниел и жената до брат му - Мария. Продукцията на песента младият екип поверява на независим продуцент от Украйна, с който се запознават в Киев. Кристиан споделя, че много от неговите приятели са го предупреждавали, че Украйна може да е опасна дестинация за един млад човек, роден в Москва. Българският изпънител обаче е категоричен, че никога не е имал притеснения по време на престоя си в Киев и дори е създал много приятели".

Изминалата година беше изключително успешна година за Кристиан Костов. Той спечели четири статуетки на Годишните музикални награди на "БГ Радио". Изпълнителят на "Вирджиния рекърдс" взе наградата за за изпълнител, за дебют, за БГ посланик, и за песен. В началото на ноември пък излезе хитът "Глубина", първият му сингъл за руския пазар. Освен всичко друго, Кристиан пя и във финала на "Мис Свят" в Китай. Той стана и най-търсеният български музикален изпълнител за изминалата година в класацията на Google.



Новата година също ще бъде натоварена за Кристиан. На 17 януари в Грьониген, Холандия ще се проведе церемонията по връчването на European Border Breakers Awards. Кристиан ще е първият български изпълнител с такава награда, която се връчва на артисти, прекосили музикалните граници на Евровизия и стартирали международна кариера през изминалата година. Българският изпълните работи и по съвместна песен с друга звезда от Евровизия 2017 - норвежкия музикален продуцент и изпълнител Jowst. Първият международен албум на Кристиан Костов се очаква тази пролет.