Кристиан Костов в дует с победителка от "Евровизия"

Отличникът от X Factor Кристиан Костов поднася поредния си музикален подарък. Близо половин година, след като развълнува над 1 милион меломани в Китай с парчето Live It Up, което записа с тамошната звезда Тифа Чен (Tifa Chen), Момчето чудо преиздава песента си, този път в изпълнение с полската принцеса Roxie.



14-годишната певица има цял издаден албум зад гърба си, след като миналата година триумфира на детската Евровизия. Как ще звучи Live It Up в колаборация между Крис и нея, феновете ще могат да разберат още днес.



Към момента Костов, който класира България на рекордното второ място на Евровизия през 2017 г., се подвизава в Ню Йорк. В Голямата ябълка той е отседнал при свои приятели и вече успя да се разходи до някои от най-популярните забележителности като площада Тайм Скуеър, Американския природонаучен музей и Сентрал парк.



В Ню Йорк Костов ще прекара още няколко дни. Пътешествието му последва и кратък „отпуск“ по родното Черноморие, като изпълнителят на Beautiful Mess събира тен на Свети Влас и Синеморец. Съвсем скоро – в началото на септември, певецът ще отпътува отново и за Китай, където се превърна в истинска звезда след участието си в риалити шоуто Singer 2019.