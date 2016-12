Дъщерята на Гери Халиуел от Spice Girls – Блубел, и децата на бившия тв водещ Мартин Кемп са сред потенциалните наследници на Джордж Майкъл.



Те са кръщелници на култовия певец, който издъхна в съня си на Коледа от инфаркт.

Състоянието на 53-годишния носител на „Грами” е почти 105 милиона британски лири и част от него със сигурност ще бъде инвестирано в благоденствието на актуалния му партньор, ливанския фотограф Фади Фауаз. Именно той го намери бездиханен в леглото в дома им в Горинг, Оксфордшър.

Часове след кончината на певеца редица институции и лица от шоубизнеса извадиха от анонимност статута му на благотворител. Оказва се, че в продължение на години той е помагал в приют за бездомни, отчитал се е с чек от 100 000 паунда в кампанията на Capital FM в помощ на деца в неравностойно положение и е финансирал лечението на доста хора.

Тръстът „Терънс Хиджинс”, чиято кауза е битката със СПИН по света, пък е субсидиран от правата на Don't Let the Sun Go Down On Me, епичния дует на Джордж Майкъл с Елтън Джон.