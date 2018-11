Куентин Тарантино се обзаведе с млада булка

Куентин Тарантино се ожени. Режисьорът и актьор мина под венчило за първи път. Той предложи брак на приятелката си Даниела Пик миналото лято, а към днешна дата брачният съюз помежду им вече е факт, като тържеството е било в Лос Анджелис. Даниела стартира музикалната си кариера първоначално в дует със сестра си Шарона. Те стават известни със сингъла "Hello, Hello". Сега тя развива самостоятелна кариера.

Едни от най-успешните ѝ песни са "More or Less" и "Love Me". Освен това Пик се изявява и като модел. 55-годишният Тарантино срещна 35-годишната певица и модел през 2009 г. по време на представянето на "Гадни копилета" в Израел. Интересното около тях е, че те прекъснаха връзката си и бяха разделени няколко години. През 2015-а обаче отново се събраха. Изглежда са орисани да бъдат заедно. Това е първи брак и за двамата. До този момент Тарантино беше отдаден на кариерата си и неотдавна сподели, че когато прави филм, не прави нищо друго. "Всичко е в името на филма. Нямам жена. Нямам дете. Нищо не може да се изпречи на пътя ми", каза той.

източник woman.bg