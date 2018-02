Гримьорът на звездите Валентин Кулагин опроверга твърденията, че се е покрил от срам и е заминал за Сингапур, след участието си в предаването "Черешката на тортата". Hotnews.bg обаче научи от самия гримьор, че е бил в Азия и затова не се наемаме да твърдим дали той лъже или просто прави всичко възможно да задържи вниманието към себе си, след като предаването, в което участва, отиде в историята.

Кулагин се бие в гърдите и твърди, че заради него предаването е отбелязало най-високия рейтинг в историята си. Той не пропусна да унижи останалите участници. "Режисирах една актриса, една танцьорка, един танцьор и най-нелепото - един режисьор, в продължение на седмица", пише той в Instagram.

Очевидно е, че Кулагин има доза притеснения какво мислят хората за него, затова и явно се чувства длъжен да се "изповяда" и да обясни неговата гледна точка.