Купуваме новата колекция на Кавали в центъра на София

Бутикът на Just Cavalli в София ще отбележи новото си начало с модно дефиле и изискан коктейл в средата на октомври. Just Cavalli стъпи официално на модния пазар у нас със свой монобранд още през 2011г. Напълно новият бутик, създаден по най-актуалната интериорна концепция на марката, се намира на пл.“Света Неделя“№5 . Почитателите на бранда могат да разгледат колекция Есен-Зима’18-19 седем дни в седмицата от 10:00 до 20:00 часа.



Roberto Cavalli създава Just Cavalli през 1998г., интерпретирайки същите установени правила и ценности на бранда, но оринетирана към по-модернистични колекции, посветени на поколението на свободния дух. През годините Just Cavalli се превърна в световен бранд, предлагащ мъжка и дамска мода, както и аксесоари, насочени към младежите по цял свят. Появата на новия творчески директор Пол Съридж през май 2017, отбеляза истинска еволюция във всички линии на Roberto Cavalli. Той преоткри изискаността на бранда, запазвайки средиземноморския стил, вълнуващата нотка на миналото и непрестанната връзка с динамичния градски живот.



Колекцията на Just Cavalli за сезон есен/зима’18-19 е вдъхновена от пейзажите и естествената красота на Мароко. Щампите са по-изчистени, силуетите са секси, а дрехите са същевременно удобни и лесни за носене, усещат се нотките на рокендрол течението. Дизайнерът Пол Съридж налага мъжете и жените да припознаят спортния градски стил, а в същото време обръща внимание и на детайлите.