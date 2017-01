Фаворитът във всички награди през тази година определено е "La La Land".



Мюзикълът спечели сърцата на критиците от Академията, като получи 14 номинации за наградите Оскар, включително за най-добър филм, най-добър актьор, най-добра актриса и най-добър режисьор.



Така мюзикълът изравни рекордите на лентите "Всичко за Ева" и "Титаник", които също бяха с по 14 номинации, съответно с по шест и единайсет статуетки. И двата филма спечелиха отличието за най-добър филм, където сега "La La Land" се състезава с "Manchester by the Sea" и "Moonlight". Последният спечели "Златен глобус" за най-добър филм в категорията драма, а "Manchester by the Sea" също е един от основните фаворити в наградния сезон.





Звездите във филма на режисьора Деймиън Чазел - Райън Гослинг и Ема Стоун са основни претенденти в актьорските категории. Всъщност номинациите за Оскари за "La La Land" повтарят тези за "Златен Глобус" във всяка една категория.





Мюзикълът, който се очертава фаворитът през тази година, има две номинации за най-добра оригинална песен - за "Audition" и "City of Stars ." Филмът също така получи номинации за оригинален сценарий, саундрак, звук, сценография и др.



Сред номинираните има и продукция с български корени - късометражната анимация "Сляпата Вайша". Автор е работещият за Канада български аниматор Теодор Ушев. "Сляпата Вайша" е по разказа на Георги Господинов.