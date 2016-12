Култовата шотландска хеви метъл банда Holocaust идва за първи път в България.



Събитието ще се състои на 19 ноември 2016г. в столичния клуб Live & Loud. Концертът им е посветен на деветата годишнина на сайта Metal Hangar 18. Другата група, която ще участва в събитието е румънската фолк метъл банда An Theos. И двете групи ще представят пълни хедлайнерски сетове. Начало: 20ч.





Билетите за концерта на Holocaust и An Theos са вече на цена 25 лева и се продават в системите на Eventim и EticketsMall.



Останали са около 100 билета за рождения ден на Metal Hangar 18 тъй като промоционални билети за концерта на An Theos се продаваха от юли месец на цена 10 и 15 лева.



Holocaust са създадени през 1977г. в Единбург. Няколко години по - късно, бандата издава дебютния си албум "The Nightcomers", който е считан от фенове и музикални критици за един от десетте най - добри NWOBHM албуми.

Holocaust са боготворени от другите метъл групи. Те са любимци на Metallica. През 1987 г. James Hetfield и компания записват мини албум, в който правят 5 кавъра на групите, които най-много са повлияли на творчеството на Metallica.

Една от песните е на Holocaust - "The Small Hours". Друга банда заклети фенове на Holocaust са Gamma Ray. Те правят два кавъра на техни песни - "Heavy Metal Mania" и "Death or Glory". Six Feet Under също имат кавърверсия на Holocaust.