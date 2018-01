Лейди Гага захвърли грима, суетата и дрехите, за да посрещна 2018-а. Тя поздрави феновете си в Туитър с кадър, на който е само по бански, което позволява да видим всички татуировки по тялото й.

Ето какво сподели тя под снимката:

"Честита Нова година! За щастие. Здраве, любов. И за чистотата на красивата и незабравима приорда".

Лейди Гага посрещна новата година щастлива и отпочинала в имението си в Малибу заедно с годеника си Кристиан Карино и мениджъра си Боби Кембъл.

Happy New Year. To happiness. Health. Love. And to the simplicity of beautiful unforgettable nature, life. pic.twitter.com/dpdN1eXeeS