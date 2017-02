Тони Палмър ще бъде специален гост на „София Филм Фест“ и лично ще представи пред родна публика няколко свои класики, които няма как да не провокират меломаните.



„Бийтълс и Втората световна война II“ („The Beatles and World War II”, 2016) включва както оригинални записи на кавъри на „Бийтъл“ от звезди като Елтън Джон и Тина Търнър, така и откъси от информационни бюлетини с участието на Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил, Невил Чембърлейн, Джо Кенеди и Адолф Хитлер, поставяйки акцент върху съвременни събития и теми като войната в Сирия и бежанската криза.

„Ленард Коен: Bird on a Wire” е филмова ода и реверанс към спомена за уникалния поет, писател и музикант, който приключи земния си път в края на 2016 година. Филмът представя важни детайли от европейското му турне през 1972 г. – заснети, съхранени и пресъздадени от Тони Палмър.

„Ролинг Стоунс: Оле, Оле, Оле – Пътуване през Латинска Америка” („The Rolling Stones: Ole, Ole, Ole – A Trip Across Latin America”) на Пол Дъгдейл е друго попълнения в музикалната програма на филмовия фестивал. Документалният филм проследява турнето на групата в десет града на Латинска Америка през 2016 г. Творбата съчетава изключителни изпълнения на живо с интимния поглед към света на „Ролинг Стоунс“, като не пропуска да акцентира върху историческия концерт в Хавана. Феновете ще видят Мик Джагър, Кийт Ричардс, Чарли Уотс и Рони Ууд и техните хипнотизиращи изпълнения на хитове като „(I Can’t Get No) Satisfaction”, „It’s Only Rock ‘n Roll”, „Wild Horses”, „Honky Tonk Women”, „Sympathy For The Devil”, „Paint It Black”, „Miss You”.