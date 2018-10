Лео ди Каприо дължи пари на Ронан Кийтинг

Певецът от Boyzone Ронан Кийтинг не може да се оплаче финансово. Същото важи и за актьора Леонардо ди Каприо, който притежава десетки милиони долари. Но това не е накарало първия да забрави „дребни пари“, които холивудският плейбой му дължи от години.

В интервю за радио шоуто Stav, Abby & Matt Ронан разкри, че Лео му дължи известна сума от една игра на карти, състояла се преди 5 години. „Играехме карти в Сидни преди няколко години, когато той снимаше „Великият Гетсби“. Мисля, че му заех няколкостотин долара, за да влезе в играта и подозирам, че още не ми ги е платил“, коментира певецът. Той добави с усмивка, че макар Ди Каприо да е брилянтен на екрана, той му споделил, че не може да се преструва на покер, пише tialoto.bg.

Малцина знаят, че двете звезди са се борили за главната мъжка роля в мюзикъла „Мулен Руж“, която в крайна сметка спечели Юън Макгрегър. Кийтън в момента е зает активно с шоуто за откриване на музикални таланти в Австралия All Together Now.