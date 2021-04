Lil Nas X пуска клип в порно сайт

Рапърът Lil Nas X обяви, че ще пусне видеоклипа към последната си песен Montero (Call Me By Your Name) в сайта PornHub. Това се случи, след като визуалният му проект, смятан от някои за скандален, срещна множество неодобрения от различни страни и впоследствие бе свален за кратко от стрийминг платформите.



Веднага след това стотици фенове на хитовия изпълнител на Old Town Road се включиха в Twitter, за да споделят своето възмущение, че песента вече не не е налична на приложения като Apple Music и Spotify.



И макар проблемът да е решен сега, 22-годишната звезда обяви пред своите 6,2 милиона последователи, че сайтът за възрастни вече също ще бъде домакин на песента.



От лейбъла на рапъра, Columbia Records, също се включиха с коментар за ситуацията и настояха, че премахването на песента от стрйминг платформите е "извън техния контрол", но обещаха да държат феновете в течение.