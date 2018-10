Лил Уейн оглави престижна класация

Рапърът Лил Уейн оглави престижната класация на списание „Билборд“ Топ 200 за албуми. От тавата му Tha Carter V са продадени 480 000 еквивалентни единици само за една седмица. Това е третият най-добър резултат за албум за 2018 г. след Scorpion на Дрейк и Astroworld на Травис Скот.

Изпълнителят на Krazy се е нареждал на върха на класацията и с албумите Tha Carter IV през 2011 г., I Am Not a Human Being през 2010 г. и Tha Carter III през 2008. Tha Carter V е 15-ият албум на Уейн в класацията и 11-ият, изкачил се до топ 10. На второ място в подредбата за албуми на "Билборд" е Лоджик с YSIV и продадени 167 000 еквивалентни единици. Това е вторият албум на хип-хоп певеца за тази година. Първият Boby Tarantino II оглави класацията Топ 200 в края на март.

Албумът Dancing Queen на Шер дебютира на трета позиция и така изравни най-високото й постижение за солов албум (б. а. - Closer to the Trith от 2013 г.).