Американската актриса Лили Колинс се впуска в нелека битка с анорексията в новия си филм To The Bone.



Лентата, продуцирана от Netflix, се очаква да направи световната си премиера в средата на следващия месец.

След като прие ролята на Елън – момичето, което търси последна надежда да се спаси от коварната болест, дъщерята на прочутия музикант Фил Колинс призна, че самата тя е страдала от нея.

„Снимачният процес наистина ми помогна. Благодарение на него успях да разбера същината на проблема, въпреки първоначалните ми опасения, че ще забави възстановителния ми процес”, сподели наскоро Лили.

Сценария за To The Bone Колинс получила в същия ден, в който започнала да пише за премеждията си с болестта в биографичната си книга - Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. „Писането улесни процеса на влизане в образа, филмът пък улесни писането”, добави още актрисата.

В To The Bone героинята на Лили се хваща като удавник за сламка в иновативния доктор Уилям Бекъм, чиято престилка навлича Киану Рийвс. Режисьор и сценарист на лентата е 52-годишната Марти Ноксън, която се вдъхновява за сюжета от своята лична биография.