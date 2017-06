Лиъм Галахър се закани да "противодейства на глупостта" на съвременната музика и остро разкритикува новото поколение рок звезди, съобщи Контактмюзик.



Музикантът на 44 години, който ще издаде соловия си албум "As You Were" през октомври, обвини по-младите рок изпълнители, че едва се различават от колегите си в поп музиката.

"Не мога да различа група с китара от поп група в днешно време. Носят китари на вратовете си, но не ги чувам", каза той.

Бившият фронтмен на "Оейзис" провокира новите звезди, като ги обвини, че са скучни и им липсва страст. Той ги сравни с футболните мениджъри, които се крият зад клишетата, вместо да кажат откровеното си мнение на феновете.

"Затова се върнах. Малко провокация, която да противодейства на глупостите. Затова съм тук и изразявам мнението си", добави Лиъм Галахър.

"Нищо интересно не излиза от устите им. Страх ги е да ги отворят, да не би незначителните им кариери да се разпаднат. Те просто стоят, както футболните мениджъри, и говорят същите неща. Хайде, покажете ни малко страст", призова рок легендата колегите си.