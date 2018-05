Лиъм Галахър се срещна за първи път с дъщеря си

Лиъм Галахър се срещна за първи път с 21-годишната си дъщеря Моли Муриш. Певецът съобщи новината, като публикува своя снимка с Моли, чиято майка е певицата Лиза Муриш. На снимката са и синовете му Ленън и Джийн от браковете му с Патси Кенсит и Никол Апълтън.

Миналата година Лиъм Галахър призна, че "не се е наканил" да се срещне с Моли, защото не се разбира с майка й. "Нямам никакъв проблем с момичето. Тя поучава всичко, дрехи, храна, отлични училища. Купих им къща и всичко останало. Просто си мисля, че й е по-добре с майка й" - каза той пред сп. GQ, предаде БТА. Запитан дали би се срещнал с нея, Галахър каза, "че би приел всичко", като добави, че подобни неща не трябва да се форсират.

Галахър и Моли изглежда са се срещнали зад кулисите на лондонския стадион на концерта на "Ролинг стоунс", на който той е бил поддържащ изпълнител. Моли, която е манекенка, също публикува снимката с текст "As You Were", като заглавието на албума на баща й.

Галахър има и четвърто дете Джема от връзката си с американската журналистка Лиза Горбани. През февруари той призна, "че не се е срещал и с тази в Ню Йорк".