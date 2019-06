Лиъм Галахър: Скучно е без мен

Дебютният соло албум на Лиъм Галахър ‘As You Were’ беше абсолютен хит и в комерсиално отношение, и по отношение на критиката. Той дебютира на #1, продавайки повече от останалите в топ 10 и скоро получи платинен сертификат. Изпълнителят от Oasis се завърна там, където принадлежи – разпродавайки огромни концерти на открито и печелейки големи награди от списанията Q, NME и GQ.

Никога не разчитайки на стари лаври, Лиъм се завръща и още веднъж с неговия хитов нов сингъл ‘Shockwave’, който излезе на 7 юни. Той ни даде първото усещане за предстоящия му втори албум ‘Why Me? Why Not.’

‘Shockwave’ избухва със зверски риф, който канализира The Who и T. Rex, преди самият Liam да избухне с типичните словесни удари. “You sold me right down the river, you had to hold me back,” пее той, “you could’ve looked for the sunshine, but you had to paint the whole thing black.” А вие ще пеете припева през останалата част от годината: “It’s coming round like a shockwave!”

“Аз съм изпълнен с желание”, казва Галахър. “Изпълнен съм с желание да бъда жив, изпълнен съм с желание да правя музика, изпълнен съм с желание да вървя напред. Хубаво е да се завърнеш с нова музика, защото това означава, че мога да изляза и да правя концерти и да дам на хората нещо, за което да се хванат, защото това е, което правя. Нека си го признаем – скучно е без мен.”

Лиъм написва ‘Shockwave’ с двама от основните си сътрудници, които стоят зад хитовия албум ‘As You Were’ : Andrew Wyatt, който печели наградата на Академията за Best Original Song като един от създателите на ‘Shallow’ от филма ‘A Star Is Born’, и спечелилилят няколко награди Grammy - Greg Kurstin, който също е продуцирал песента. Тя е записана в Los Angeles и в студиото RAK Studios в Лондон.



Планиран да излезе в дигиталните и стрийминг платформи и на формат 7”, сингълът ‘Shockwave’ може да бъде поръчан предварително или запазен предварително на www.liamgallagher.com.





Сингълът ‘Shockwave’ маркира началото на едно бурно лято за музиканта. Идващата сряда той ще има шоу в Hackney Round Chapel – със сигурност най-интимната зала в Лондон, на която ще свири откакто Oasis за пръв път стигат до столицата – преди документалният филм ‘As It Was’ да има премиера в Alexandra Palace Theatre на следващата вечер.



Повече подробности за албума ‘Why Me? Why Not.’ ще бъдат разкривани своевременно. “Това е по-добър албум от As You Were,” обещава творецът. “Което ви казва нещо, защото той беше епичен, нали?”