Lizzo с най-много номинации за "Грами"

Lizzo, която получи най-много номинации, 8 на брой, на Grammy 2020, ще дебютира и като номинирана за награди, и като изпълнител този месец на церемонията.



Тя е по петите на няколко големи награди, включително Best New Artist. Албумът й от 2019 г. Cuz I Love You също се бори за Album Of The Year и Best Urban Contemporary Album, а пък тракът Truth Hurts е номиниран за Record Of The Year, Song Of The Year и Best Pop Solo Performance. Exactly How I Feel и Jerome също са номинирани за Best R&B Performance и Best Traditional R&B Performance.

Истинското име на американска певица Lizzo е Мелиса Джеферсън. Освен че използва артистичен псевдоним, всичко по нея е истинско и тя не се притеснява да си го показва. Тежи 100 кг и това изобщо не пречи на атрактивните й изпълнения. Звездата не се страхува да бъде себе си. Само че не харесва да я наричат смела, заради това. За нея това да изглежда точно така, както изглежда, и да се държи точно така, както се държи, е нещо съвсем естествено и нормално. Тя се харесва и има един интересен съвет, който споделя пред списание Glamour за всички, които има проблем с външния си вид.

„Не ми харесва, когато хората смятат, че ми е трудно да се възприемам като красива. А често хората са шокирани, че го правя. Сега имаме интернет. Така че, ако искате да видите някой, който е красив, който прилича на вас, влезте в интернет и просто напишете нещо. Въведете "синя коса", "дебели бедра", "мазнини". Със сигурност ще намерите красив пример, който отразява точно това и вас. Точно това направих и аз, за да намеря красотата в себе си."