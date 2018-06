Лос Анджелис постави българско вино сред най-добрите в света

Журито на международния конкурс Los Angeles International Wine Competition класира българско вино сред най-добрите в света. Face-to-Face (F2F) от сорта Совиньон блан, реколта 2017 г., произведено от New Bloom Winery бе отличено с най-високата възможна награда – Best of Class. Отличието се присъжда само на най-добрите за съответната категория, които имат златен медал и са оценени с между 90 и 100 точки. С този приз бяха удостоени само 5 вина от целия свят от сорта Совиньон блан. Родната изба спечели още златен медал от Лос Анджелис за своето червено вино New Bloom Регент. PIXELS розе е със сребро, а бронзови медали получиха PIXELS Каберне Совиньон и Face-to-Face розе.

Тази година на Los Angeles International Wine Competition участваха 2921 вина от 885 производители. Общо 18 държави, между които Аржентина, Австралия, Бразилия, Чили, Франция, Италия, Нова Зеландия, Южна Африка, Испания, САЩ и други, изпратиха проби в състезанието. Журито се състои от 70 международни експерти, а вината се оценяват със слепи дегустации по 100-точкова система. „Вярваме, че призът е стъпка напред в разпознаването на България като висококачествен производител. Да надделееш над такава сериозна конкуренция с толкова познат сорт като Совиньон блан, е истински успех и показва потенциала на тероара и отличните климатични особености, които дават възможност на винарите у нас да правят наистина фантастични вина “, коментираха от екипа на New Bloom Winery. Избата се справя много добре в постигане на добро съотношение между качество и цена благодарение на хората, които стоят зад производството на виното - професионалисти, отдадени със страст на работата си. Модерната винарна е разположена в сърцето на Тракийската низина - район, който бе класиран на престижното второ място в световната класацията на Wine Enthusiast за винени пътешествия за 2017 г.

Face-to-Face Совиньон блан е едно от двете най-нови попълнения във високия клас вина на New Bloom Winery. Другото ново вино под същата марка е розе от сортовете Каберне Совиньон и Марселан, което е с бронзов медал от Лос Анджелис. Най-новите вина на New Bloom Winery отговарят и на очертаваща се световна тенденция към чистите, свежи вина без „нахално“ присъствие на дъба. Това е поредното отличие за новите попълнения в серията F2F и за избата от Съединение. Само от началото на годината F2F Совиньон блан вече има сребърни медали от Mundus Vini 2018 и от Vinalies Internationales 2018. А другото високо отличено вино от Лос Анджелис – едноименното New Bloom Регент е със златен медал Mundus vini 2018, сребърен от Vinalies Internationales 2018 и златен медал на Винария 2018. На Световното по вино – Concours Mondial de Bruxelles родната винарна грабна общо пет отличия, две от които златни за розетата в сериите PIXEL и New Bloom. Очаква се двете нови вина в серията Face-to-Face Совиньон блан и розе да излязат на пазара у нас до края на месеца.