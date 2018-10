Любов по 3000 за Texas в НДК

Банда шотландци от Texas намериха втория си дом в София - така би звучал обобщен на географски принцип концертът на Шърлийн Спитъри и компания вчера в НДК. Групата, създала радиофонични шедьоври като Summer Son и I Don't Wanna Lover, завърши световното си турне у нас с изключително интимен и сърцат лайв, след който в една друга фешън действителност българската диагоналка и шотландската поличка биха заживели в умопомрачаваща хармония, пише вестник "Монитор".





Чакането си струваше – Texas са съвършено стикована машина за забавление на сцена, а топлия тембър на Шърлийн те кара да се чувстваш едновременно като дете в пясъчника и диско дива в скута на любимия. На 50 тя е във вокална форма, за която могат да мечтаят всички Дисни старлетки начело с Ариана Гранде. Хулиганският й чар и обезоръжаващата й ирония накараха публиката да се чувства като у дома си още след стартовите за вечерта Halo и Summer Son. "Нямате представа колко специална за нас е тази вечер. Май наистина се радвате да ни видите. Вие двамата пред сцената не спряхте да бърборите, докато пеех, не си мислете, че не забелязах.", посочи Шърлийн към оркестрината."Извинете, че ви прекъснах, ние тук малко ще посвирим.", добави тя и подхвана The Thrill Has Gone и Let's Work It Out. При публика от 3000, която вдигаше шум като за 6000 и от самото начало създаде наелектризираща фестивална атмосфера в зала 1, Шърлин се изкуши да слезе на партера.

Между прегръдките, опитите за селфи и репликите "Ти си на 8.Не трябва ли да си на училище? Не? Бунтар. Харесваш ми." Феновете я затрупаха с цветя и шоколад. Тя пък ги накара да запеят едно ниско "ооо", което се понесе в залата като звук от развален сифон. "Ето, нелепо е, но се смеем заедно. Ние сме свои. Страната ви е прекрасна, прилича доста на Шотландия. Гледам лицата ви и виждам много поводи да се връщаме тук.", каза Шърлийн и предизвика рев от задоволство в публиката. Тя призна, че преди броени дни се е събудила без глас, но след ударна доза хапове, чиито вкус не иска да помни, се е възстановила за броени часове.



"Имам дъщеря на 16 която ме вбесява и безкрайно ми липсва. Ще ми се да имаше школа за родители. Според нея аз съм адски задръстена за всичко в живота. В такива случаи й казвам да върви по дяволите и при баща си.", призна Шърлийн преди да седне зад пианото за Tired of Being Alone. Прекрасната In Demand Texas направиха акустично, с китара, глас и море от светещи телефони, Inner Smile оставиха за финал.

Снимка: dir.bg