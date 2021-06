Люси Дяковска и No Angels вадят нов албум

„20“ - това е името на албума, с който Люси Дяковска и компания ще отпразнуват второто десетилетие от създаването на момичешката група No Angels. Огненото момиче от Плевен се събира със Санди Мьолинг, Надя Бенаиса и Джесика Валс, за да зарадват отново феновете на бандата. В началото на годината те представиха нова версия на една от най-големите си класики - Daylight In Your Eyes. След бурния отзвук от страна на феновете, четирите дами решават да обединят усилия за нещо по-голямо – цял албум и юбилеен концерт.



„20“ ще се появи на бял свят още днес. Дяковска и останалите момичета са записали някои от най-популярните си парчета като When The Angles Sing, We Keep The Spirit Alive, There Must Be An Angel и Rivers Of Joy в различен, модерен аранжимент. Създали са и изцяло нови четири песни.



„Не става дума за хитове, вече не се форсираме към върха на класациите. Разбира се, ние сме амбициозни жени, които винаги дават най-доброто от себе си. Имаме високи очаквания към себе си, но можем да се насладим на това, което правим“, категорична е Мьолинг.



Въпреки че издават тавата си това лято, певиците ще го представят на концерт в Берлин на 18 юни 2022 г. Билетите за събитието бяха пуснати в продажба тази седмица, а само за ден бяха закупени 3700. За да се сдобият с пропуск, феновете на спряганата за най-успешна момичешка група в Европа броят по 60 евро





„Полудявам от идеята за това парти“, щастлива е българката в микса на No Angels.



Припомняме, че групата предизвика истински фурор преди 20 години. Тя се сформира в предаването Popstars, като само четири месеца изминават от края на риалити формата до издаването на първата песен на бандата. Става дума именно за Daylight In Your Eyes, която проправя пътя на певиците към титлата „най-продаваната момичешка група в историята на Германия“.

източник: Монитор