Люси Дяковска заедно с Плевенска Филхармония, Шуменска симфониета, диригента Левон Манукян и пианиста Георги Милтядов, ще Ви отведат на вълнуваща музикална разходка по Бродуей!



След изключителния успех на турнето през 2016-та, преминало с препълнени зали и аплодиращи почитатели, сега Люси се завръща с нов, още по-грандиозен шоу спектакъл, в който ще се насладите на едни от най-великолепните фрагменти от популярни мюзикъли.

Специално внимание е отделено на музиката на 50-те и 60-те години на XX век.

Заедно с балет Funky Monkeys ще имате удоволствието да преживеете емоциите от любимите: Кабаре, Чикаго, Уестсайдска история, „Клетниците“, „Котки“, „Магьосникът от Оз“, "Сладката Черити" и да се насладите на завладяващите песни "Somewhere Over the Rainbow", „Singing in the Rain“, „Big Spender“ и много други.







22.6.17

Пловдив

Лятна сцена Орфей

Начало: 21 ч.

Билети на касата на сцена Орфей в мрежата на Eventim.bg



27.6.17

Плевен

Летен театър Кайлъка

Начало: 20:30 ч.

Билети - на касите на Плевенска филхармония и в мрежата на Eventim.bg



30.6.17

Бургас

Летен театър

Начало: 21ч.

Билети - на касата на Дом НХК, касата на Държавна опера – Бургас

и в мрежата на Eventim.bg



5.7.17

Варна

Летен театър

Начало: 21ч.

Билети - на касата на Летен театър - Варна, ФКЦ и в мрежата на Eventim.bg