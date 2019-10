Люси Дяковска се върна в училище

Поп звездата Люси Дяковска влезе „В час по интелектуална собственост“ в училище „Панайот Пипков“ в Плевен – инкубатор за таланти в областта на музиката, народните танци и изборазителното изкуство в родния й град. На сцената в пръскащата се по шевовете реновирана концертна зала с аплодисменти бяха посрещнати музикалния продуцент Станислава Армутлиева, създател и основен посланик на образователният проект на Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП), и изпълнителния директор на дружеството Ина Килева. Лавирайки с усмивка между статута си на артист с европейски успех и момичето от квартала, Люси започна разговора за смисъла да печелиш от всичко, което създаваш с ума си, с призива: „Бъдете в час с правата си, защото така многократно увеличавате шансовете си да превърнете своето изкуство в достойна професия, а не в хоби!“.

Часът започна със забавна презентация, чрез която ученици на възраст от 14 до 18 разбраха какво е авторското и сродните му права, колко дълго живеят те и кои са героите по веригата в създаването на една песен. Като вдъхновител на идеята за създаване на цивилизована творческа среда у нас Саня бе в центъра на диалога и се обърна към учениците и като към носители на промяната. „Всички вие трябва да мислите за бъдещето без невежество, за да развиете таланта си в кариера. Никой няма право да ползва творбата ви без вашето съгласие, а то обикновено струва.За да имаме свободата да се занимаваме с творчество, трябва да обезпечим живота си по някакъв начин. Авторските права са това, което ще ви позволи, ако сте музикант, да сбъдвате мечтата си в студиото, вместо да работите в офис, за да оцелявате. “, каза тя.

Люси Дяковска даде пример за упражняване на морално право върху произведение с избор на песен за репертоара на No Angels. „Мениджърът ни влезе в преговори с Eurythmix за хита им There Must Be An Angel. Те се съгласиха да ни предоставят песента, само ако спазим наложената от тях матрица за звучене на кавъра. Като автори забраниха всякаква импровизация върху мелодията.“ Саня Армутлиева се включи с пример от собствената си практика като продуценти и лицензиант на големите мейджъри у нас. „U2 никога не обвързват музиката си с брандове и кампании. Но когато приятелка с множествена склероза реши да прави филм за болестта и поиска Beautiful Day за озвучаването му, изненадващо получихме разрешение за безвъзмездно ползване на песента, защото членовете на групата се оказаха чувствителни към проблема и решиха да са съпричастни с каузата. “

Кампанията „В час по интелектуална собственост“ продължава на 19 ноември в НУМТИ „Добрин Петков“ и Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. Посланик на образователния проект на БАМП ще бъдат момичетата от най-успешната банда в бг попа 4Magic.