Macarena и Samba De Janeiro на живо у нас

Евро денс стихията SPICE Music Festival пак ще е най-очакваното лятно събитие от феновете на 90-те. Четвъртото издание на фестивала в Бургас ще сюрприйзира публиката си с не едно и две култови имена. Така например 2022-а ще предостави на живо така любимите Macarena, Samba De Janeiro и Bailando. Три от най- най- оборотните летни парчета, които клубовете въртяха без омръзване през миналия век. А голямата новина от предстоящото събитие, че именно техните изпълнители - Los Del Rio, Bellini и Luna ще са сред топ имената в листите на 3-дневния евро денс парад.

Bellini

Това е една малка част от 20-те световни изпълнители, които са потвърдили участието си до момента, а една от големите изненади е, че в следващото издание на фестивала сцените ще бъдат две – Главна сцена и Диско сцена.

Помните ли легендарните Gipsy Kings, да и те ще са на родна почва следващото лято, за да изпълнят на живо култови песни като Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Baila me и Hotel California. Музикантите ще пристигнат с екип от над 20 души и обещават страхотно шоу край морето.

Следващата звезда от А-листата е шведският изпълнител с персийски корени Arash. Специално за SPICE Music Festival е подготвил впечатляващ 90-минутен спектакъл, по време на който ще чуем и емблематичните му хитове, превзели топ класациите в Европа и Света - „Boro Boro“, „Temptation“, ”Broken angel”, “Angels Lullaby”, “Dooset Doram” и много други.

Arash

За първи път в България ще пристигнат и изпълнителите на тоталния хит на 90-те „Macarena“ - Los del Rio. Световният успех на братята Антонио Ромео Монхе и Рафаел Руис идва именно с мултиплатинения летен хит , който се продава в над 4 милиона копия в САЩ, а за първи ще прозвучи на живо и на българска сцена.





Освен тях, за първи път в Бургас ще пристигнат и италианската изпълнителка Gala със своята група, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X и нидерландската певица и танцьорка Loona.



В програмата на SPICE Music Festival ще се насладим и на един от емблематичните гласове на 90-те години – бившата вокалистка на „M People“ Хедър Смол. Британската соул певица постига световен успех с хитовете „Moving On Up“, „One Night In Heaven“ и „Search For The Hero“, които ще си припомним в Бургас.

Очакваме и DJ SASH с едни от най-слушаните парчета в края на деветдесетте години като Encore Une Fois, Stay, Mysterious Times, Move Mania и Ecuador. Сцената ще посрещне и изпълнителите на вечните футболни хитове Samba de Janeiro (Bellini) и Carnaval de Paris (Dario G).

Фестивалната зона ще озвучат и британската поп формация Touch & Go, немската електронна група Loft, евроденс проекта Magic Affair и испанският изпълнител Chimo Bayo.

Touch & Go



През 2022 фестивалната зона ще бъде още по-голяма и ще побере още една сцена - Диско сцена. И както можете да се сетите – пред нея ще се танцува! Имате няколко месеца да си припомните как се танцува Ламбада, защото в програмата се включват създателите й – KAOMA, Fab Morvan от MILLI VANILLI, както и The Weather Girls с вечния им хит It’s Raining Men. Компания ще им правят Ottawan с Hands Up, D.I.S.C.O. и Boney M. Нежният глас на X-Perience също ще озвучи фестивала с някои от най-известните си песни.

Magic Affair

SPICE Music Festival вече е много повече от музикален фестивал. Това е тридневна фиеста, в която десетки хиляди вече се впуснаха смело. Четвъртото издание на фестивала ще се проведе на 5, 6 и 7 август 2022 на Пристанище Бургас. Билети все още може да купите на цена от 120 лв от https://ticketstation.bg/spice-music-fest. След 1 декември 2021 цената ще се промени на 140лв.

SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД и “Фест тийм“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY – станция номер 1 за музика от 90-те и Община Бургас.