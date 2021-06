Мадона показа зърна преди гей прайда в Ню Йорк

На 62 години Мадона не спира да изненадва почитателите си, като знае как да грабне цялото внимание и така да изолира младата конкуренция на Лейди Гага и Майли Сайръс. Певицата се появи със светло синя коса и в мрежест тоалет, от който се видяха не само зърната, но и целия й бюст бе на показ. Това се случи на парти по случай гей прайда в Ню Йорк, който е тази събота. На него тон за песен ще дадат Гага и Сайръс, но ветеранката обра точките още преди да видим как ще се появат те.

Мад бе гвоздеят на благотвоителна изложба, на която се продадоха доста предизвикателни фотографии с нея дело на Рикардо Гомес. Приходите от събитието ще бъдат в полза на Ali Forney, Haus of Us и The Door - три базирани в Ню Йорк организации, посветени на създаването на безопасни пространства за LGBTQIA обществото. В тяхна полза тя продаде и селфи с нея срещу сумата от 10 000 долара.